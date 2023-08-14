Россиян предупредили об опасном осложнении после кардиооперации

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После открытых операций на сердце у некоторых людей может возникнуть абсцесс грудины, известный как стеномедиастинит. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главного научного сотрудника РНЦХ имени академика Петровского Ивана Винокурова.

Стеномедиастинит представляет собой воспаление с последующим инфицированием кости грудины и мягких тканей передней грудной стенки, уточнил эксперт. Поражение может быть как локальным, так и затрагивать всю грудину, ребра и мягкие ткани. По словам Винокурова, подобные последствия в 99% случаев развиваются только после открытых кардиовмешательств.

В тяжелых случаях, продолжил он, большая часть передней грудной стенки постепенно выгнивает.

"Если мы рассматриваем классическую травму кости, то для срастания во время лечения кость должна быть жестко соединена и не быть инфицированной. Но в этой зоне есть анатомическая особенность – человек дышит, грудная клетка двигается, во время вдоха половинки распиленной грудины пытаются разойтись в стороны", – поделился он.

В качестве примера эксперт привел статистку, согласно которой при появлении осложнения летальность может достигать примерно 40%. В мире инфекция появляется у каждого 10–15-го пациента кардиохирурга, заключил Винокуров.

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