Минздрав РФ предложил перейти к вакцинации от COVID-19 уязвимых категорий граждан

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Минздрав РФ предложил проект, по которому можно будет перейти от массовой вакцинации от коронавирусной инфекции к вакцинации уязвимых категорий россиян. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство объяснило, что такое предложение связано с формированием высокого уровня коллективного иммунитета и стабилизацией эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом, в России.

Согласно информации, к вакцинации будут допускать совершеннолетних граждан, которые ранее не болели или были не привиты против COVID-19, а также лиц в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, в уязвимую категорию включили граждан с наличием хронических заболеваний, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене нормативов по охвату населения РФ тестированием на предмет инфицирования COVID-19. В регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что мировая угроза появления более заразного и вызывающего сильное тяжелое течение болезни варианта коронавируса все еще сохраняется.

По ее словам, в мире следует держать на контроле не только вновь возникающие случаи заболевания, но и последствия COVID-19 – постковид, лонгковид.

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