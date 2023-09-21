Вакцинация детей против COVID-19 в РФ приостановлена

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прививку детей от коронавируса в России приостановили из-за запуска Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, речь идет о детях в возрасте с 12 до 18 лет. Эксперт напомнил, что в России создали одну вакцину от коронавируса для детей, по которой были проведены все клинические испытания. Это вакцина Центра имени Гамалеи.

Клинические исследования обновленной вакцины будут проходить минимум два месяца на лицах от 18 до 60 лет. Затем, в зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, и потом, при необходимости, к детям.

Горелов заметил, что Минздрав действует в рамках жестких международных правил, которые регламентируют проведение исследований при соблюдении всех стандартов.

Ранее исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве в 2023 году заболеваемость коронавирусной инфекцией стала в восемь раз ниже, чем в 2022-м. В день медики выявляют примерно 700 человек с COVID-19. Кроме того, продолжила Ракова, на данный момент в столице госпитализируют не так много пациентов.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю