Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака, которая уже готова к применению в лечении людей.

У пациента берут фрагмент опухоли, исследуют его с помощью искусственного интеллекта и создают уникальный состав препарата. Вакцина проникает в злокачественные клетки и запускает процесс их уничтожения, активируя иммунную систему. Врачи подчеркивают, что это не прививка в привычном понимании, а технология, которая снижает риск возвращения болезни.

