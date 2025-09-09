Форма поиска по сайту

Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака

Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака

Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака, которая уже готова к применению в лечении людей.

У пациента берут фрагмент опухоли, исследуют его с помощью искусственного интеллекта и создают уникальный состав препарата. Вакцина проникает в злокачественные клетки и запускает процесс их уничтожения, активируя иммунную систему. Врачи подчеркивают, что это не прививка в привычном понимании, а технология, которая снижает риск возвращения болезни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

