Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

В Зеленограде на базе "Технополиса "Москва" открылся суперсовременный завод по производству лекарств, рассказал Сергей Собянин. Здесь начнут выпускать препараты для пациентов с редкими заболеваниями.

Всего будут изготавливать более 5 миллионов флаконов лекарств в год. По словам мэра, сейчас часть препаратов приходится везти из-за рубежа, но появление еще одного резидента фармкластера поможет закрыть потребности не только Москвы, но и страны в целом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.