Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Сергей Собянин открыл новое фармацевтическое производство в Зеленограде. Предприятие будет выпускать генно-инженерные препараты для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых заболеваний и редких болезней. Мощности завода позволят производить более 5 миллионов флаконов лекарств в год.

Как рассказал мэр, объем производства фармацевтической отрасли столицы за пять лет вырос почти втрое – до 154 миллиардов рублей. Прогнозируется, что через пять лет выручка достигнет 230 миллиардов рублей, что выведет Москву на первое место в России по этому показателю.

