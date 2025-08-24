Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Производство фармацевтических препаратов в столице активно развивается. За последние полгода в 2025 году их создали в 2 раза больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, Москва уже давно стала ведущим центром отечественной фармацевтики. В городе разрабатывают уникальные и инновационные лекарства. Работают больше 300 предприятий отрасли. Часть из них находятся на площадке "Алабушево" в "Технополисе Москва", где создается самый большой фармацевтический кластер страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.