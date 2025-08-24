Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 11:15

Мэр Москвы

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Собянин: культурные учреждения столицы поддерживают участников СВО

Собянин сообщил о двух новых технопарках в Москве

Собянин: более 1,2 млн гостей посетили фестиваль "Вкусы России" за неделю

Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы"

Собянин и Лут посетили фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ

Собянин рассказал, что более 50 млн растений украсили Москву в 2025 году

Собянин: 220 семей из Люблина переселяются в новый дом по программе реновации

Собянин: уже 17-й дом передан под заселение по реновации в районе Люблино

"Новости дня": Собянин рассказал о строительстве новых дорог в Печатниках и Южнопортовом

Производство фармацевтических препаратов в столице активно развивается. За последние полгода в 2025 году их создали в 2 раза больше, чем за тот же период 2024 года. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, Москва уже давно стала ведущим центром отечественной фармацевтики. В городе разрабатывают уникальные и инновационные лекарства. Работают больше 300 предприятий отрасли. Часть из них находятся на площадке "Алабушево" в "Технополисе Москва", где создается самый большой фармацевтический кластер страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика