В России появился новый тест для выявления возбудителей шигеллеза

Фото: 123RF/tuaindeed

Роспотребнадзор разработал новый тест для оперативного выявления возбудителей шигеллеза, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шигеллез, или бактериальная дизентерия – это острая кишечная инфекция, вызванная микроорганизмами рода Shigella. Она передается через загрязненные продукты и воду. В группе риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Новый тест определяет наличие инфекции всего за 25–30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, уточнили в Роспотребнадзоре. Кроме того, обеспечивается высокая точность, позволяющая обнаружить даже минимальное количество патогенов в образцах биологического материала.

Разработка проводилась в рамках Федпроекта "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". С внедрением нового теста ведомство делает важный шаг к улучшению общественного здоровья и эффективному контролю над распространением инфекций в России.

Ранее специалисты создали новый количественный тест для диагностики вируса герпеса пятого типа. Разработка, в отличие от стандартного ПЦР-теста, помогает оценить вирусную нагрузку, с помощью чего врачи смогут предсказать возможные последствия для здоровья пациента.