В Архангельске пожилая женщина жила в парикмахерской, потому что сын выгнал ее из квартиры

Фото: fssp.gov.ru

В Архангельске 95-летняя пенсионерка была вынуждена жить в парикмахерской из-за собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

По данным приставов, 59-летний житель Архангельска выгнал свою мать из ее квартиры на улицу. В результате женщина четыре месяца жила в парикмахерской, где ее приютила владелица салона.

Оказалось, что сын пенсионерки постоянно избивал женщину, организовывал дома застолья с подозрительными лицами и имел проблемы с алкоголем. В связи с этим суд принял решение выселить мужчину из принадлежащего его матери жилья. Приставы вынесли из квартиры вещи должника.

После этого инцидента на двери сменили замки, а ключи передали хозяйке.

Ранее Иркутский областной суд постановил выселить семью с двумя детьми из квартиры в Братске по причине якобы незаконного пребывания на чужой жилплощади. Вячеслав и Виктория Селезневы приобрели трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в 2017 году за 1,4 миллиона рублей. Супруги оформили ипотеку на 20 лет. Спустя время, получив материнский капитал после рождения второго ребенка, взнос с 14 тысяч понизился до 9 тысяч рублей в месяц.

Однако через полгода проживания в новой квартире семейный покой нарушил участковый, который сообщил хозяевам, что объявился настоящий собственник жилья. А еще через 6 месяцев письмо из суда известило Селезневых о том, что владельцем квартиры является пенсионер, живущий уже 10 лет в Подмосковье. Решением суда семья освободила квартиру и съехала на съемное жилье.

