Российскую семью выселили из квартиры и обязали платить за нее ипотеку

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Иркутский областной суд постановил выселить семью с двумя детьми из квартиры в Братске по причине якобы незаконного пребывания на чужой жилплощади. Супругов также обязали выплачивать ипотеку за жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

Вячеслав и Виктория Селезневы приобрели трехкомнатную квартиру на вторичном рынке в 2017 году. Сумма покупки составила 1,4 миллиона рублей. Супруги оформили ипотеку на 20 лет. Спустя время, получив материнский капитал после рождения второго ребенка, взнос с 14 тысяч понизился до 9 тысяч рублей в месяц.

Однако через полгода проживания в новой квартире семейный покой нарушил участковый, который сообщил хозяевам, что объявился настоящий собственник жилья. А еще через 6 месяцев письмо из суда известило Селезневых о том, что владельцем квартиры является пенсионер, живущий уже 10 лет в Подмосковье.

Отмечается, что в квартире проживали родственники пенсионера, которые позднее продали жилье по поддельным документам. У следующей владелицы квартиры пара и приобрела недвижимость.

Решением суда семья освободила квартиру в конце сентября и съехала на съемное жилье. Однако Вячеслав планирует обжаловать постановление и вернуть потраченные средства.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о необходимости решения вопроса выселения граждан из общежития в районе Люблино.

Депутат отметил, что в данном вопросе также важно защитить право людей на жилье, чтобы они не остались без крова в мороз. Из 300 человек, проживающих в общежитии, официально там зарегистрировано лишь 11 семей.