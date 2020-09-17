Необходимо решить проблему с выселением граждан из общежития в районе Люблино – Толстой

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Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой заявил о необходимости решения вопроса выселения граждан из общежития в районе Люблино. Речь идет о доме номер 17 на Ставропольской улице.

Для регулировки проблемы Петр Толстой провел встречу с жителями данного общежития.

Он рассказал, что ранее здание принадлежало строительной компании, которая впоследствии обанкротилась. Следующий собственник объекта неизвестен.

"Потом оно оказалось в собственности одного из московских высших учебных заведений. Но, поскольку здесь живут люди, семьи с детьми, никто не может их выселить, и, таким образом, возник правовой вакуум. Мы будем стараться найти из него выход, но первоочередным, мне кажется, нужно сделать так, чтобы все решения, которые были приняты, можно было пересмотреть, это я говорю о решениях судебной власти", – высказался Толстой.

Депутат отметил, что в данном вопросе также важно защитить право людей на жилье, чтобы они не остались без крова в мороз. Из 300 человек, проживающих в общежитии, официально там зарегистрировано лишь 11 семей.

"Людям, которые здесь живут по 10, 15 и 20 лет, воспитывают детей, нужно создать условия для человеческой жизни в Москве. Для того чтобы здесь ничего не отключили, нужно привести в порядок коммуникации, будем искать для этого возможности, я со своей стороны постараюсь помочь", – заключил Толстой.

Из сообщений СМИ, которые поступали ранее, известно, что дом был построен в 1955 году в качестве общежития для сотрудников компании "Центротрансстрой". Из-за банкротства последней в 2011 году объект перешел ФГУП "ПромЭкс", которое было намерено выселить жильцов. В 2016 году здание перешло к технологическому университету МИРЭА.