Риелтор рассказал, каким должен быть договор аренды жилья

09:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Безопасный договор аренды жилья должен состоять из нескольких пунктов, а подписывать его должно уполномоченное лицо, рассказал генеральный директор риелторской компании Петр Машаров. Об этом сообщает "Мир 24".
Он подчеркнул, что будет лучше, если договор подпишет собственник.
Также Машаров рассказал о необходимости обратить внимание на порядок расторжения договора.
"Ситуации бывают, что собственнику поступило более интересное предложение по аренде и он хочет внезапно выселить своих жильцов. Чтобы этого не было, обычно включают такой пункт: в случае досрочного прекращения договора предусматривают некие штрафные санкции, например в размере месячной арендной платы. Либо собственник должен уведомить арендаторов за месяц до расторжения договора, чтобы они смогли спокойно найти себе жилье", – пояснил специалист.
По его словам, проверить нужно паспорт того, с кем ведутся переговоры по аренде, а также выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Как стало известно ранее, среди россиян на 20% вырос спрос на загородную недвижимость. Чаще всего люди интересуются домами площадью более чем в 100 квадратных метров. Эксперты отмечают, что спрос вырос как на аренду, так и на покупку загородной недвижимости. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса россияне стали осознавать преимущества проживания в таком доме.
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