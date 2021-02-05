Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры

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В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск с требованием выселить из квартиры кошку и попугая, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать 10 тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что семья мужчины приобрела в квартире две комнаты, а третья принадлежит ответчице, которая проживает с кошкой и попугаем. Однако, по словам истца, женщина осуществляет уход за своими питомцами в местах общего пользования, несмотря на то что его дети имеют рекомендации врачей не контактировать с животными и птицами.

"Перед покупкой квартиры ответчица на контакт с истцом не выходила, избегая и игнорируя будущих собственников. Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но успеха не достиг. В связи с чем семья истца не может находиться в своей жилой собственности, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей", – сообщает пресс-служба.

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