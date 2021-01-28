В Перми женщина взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы

17:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жительница Перми взыскала компенсацию с хозяина забодавшей ее коровы. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Весной прошлого года корова соседа забрела на участок к потерпевшей. Женщина попыталась выгнать животное, однако оно сопротивлялось. В результате корова набросилась на пермячку, бодая ее рогами. Из-за полученных травм женщине пришлось месяц проходить лечение в больнице.
После инцидента суд первой инстанции Добрянского района обязал хозяина коровы выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей.
"Жительница взыскала компенсацию морального вреда за травму, причиненную коровой. Истица переживала из-за причиненных ей травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли. Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции", – сказано в сообщении.
Ранее житель Санкт-Петербурга лишился части носа, попытавшись поцеловать лошадь в центре города.
Также сообщалось, что в Московской области на девочку напала рысь. Инцидент произошел, когда она гуляла с собакой в одном из коттеджных поселков. Отогнать рысь удалось с помощью соседей.
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