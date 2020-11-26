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Происшествия

11:38

Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае

животные регионы происшествия

Фото: /AP/Burt Herman

Амурские тигры напали на лошадь и собаку в двух селах Хабаровского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов.

Первый инцидент произошел в селе Покровка 17 ноября. Сообщается, что в тот день тигр задавил лошадь. А уже через день второй хищник напал на дворовую собаку в селе Челны.

В ведомстве отметили, что после этого хищники вернулись обратно в тайгу. Сообщается, что в двух нападениях приняли участие разные амурские тигры. По словам представителей ведомства, это не говорит о всплеске агрессии диких животных.

"Число конфликтных ситуаций, о которых идет речь, не выходит за пределы статистики. Наша оперативная группа выезжала на места нападений и установила, что хищники вернулись в естественную среду обитания", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Московской области на девочку напала рысь. Инцидент произошел, когда она гуляла с собакой в одном из коттеджных поселков. Отогнать рысь удалось с помощью соседей.

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