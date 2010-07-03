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Москва 24

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12:31

Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением онкобольных детей

общество дети

12:31

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Фото: телеканал Москва 24

Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева планирует изучить информацию о попытках жителей одного из домов города выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы.

"Мы рассмотрим эту тему сегодня. Надо посмотреть, на каких основаниях они жили. Я дала уже поручение изучить эту ситуацию, мне должны доложить", – сказала Потяева РИА Новости.

Как сообщает телеканал Москва 24, жители дома на Пролетарском проспекте жалуются на онкобольных детей и добиваются их выселения. Родители заявили, что местные жильцы постоянно придумывают новые причины, чтобы выразить свое недовольство.

Председатель ТСЖ подтвердил, что ему жаловались на якобы шумных детей. К нему пришли соседи сверху и заявили, что из квартир, где живут дети, постоянно доносится шум, и поэтому соседям сложно заснуть.

23 сентября должна пройти встреча участкового и владельцев квартир с представителями фонда, который помогает детям. Родители надеются, что после этого разговора они смогут сосредоточиться на борьбе с тяжелой болезнью, а не с соседями.

Соседи жалуются на онкобольных детей из съемной квартиры на юге Москвы

Практика, когда благотворительный фонд помогает семьям с онкобольными арендовать квартиру в Москве, является обычной. Большинство из тех, кто проходит обследование в столичных медучреждениях, приезжают из регионов. Те дети, которые проходят обследования, не госпитализируются. То есть им надо где-то жить в этот период.

В конце прошлого года жители района Коньково требовали выселить онкобольных детей из соседней квартиры. Сбор подписей организовала старшая по подъезду Елена Аллина. Она убеждала всех в том, что рак – это инфекция, и передается он воздушно-капельным путем. Часть жильцов была с ней согласна, но многие, включая хозяйку арендуемой квартиры, встали на защиту детей.

Ситуацию с выселением детей, помимо СК и прокуратуры, взяли на контроль в Госдуме. Впоследствии жильцы дома отказались от своих требований выселить семьи. Доследственная проверка подтвердила, что квартиру арендует один из благотворительных фондов Москвы. Организация предоставляет возможность иногородним семьям с онкобольными детьми проживать в Москве во время обследования.

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общество дети

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