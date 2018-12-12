"Почему я должна дышать больным воздухом?". Жильцы дома – о выселении онкобольных детей

Семьи с онкобольными детьми покинули съемную квартиру в Конькове, рассказали жильцы дома. Куда именно они уехали, сейчас неизвестно. А вот некоторых жильцов подъезда, где собирали подписи за выселение больных малышей, похоже, не гложет чувство вины, сообщает телеканал Москва 24.

"Детей в наши жилые дома поселить! А для чего гостиницы строят? Для кого ни строят? Почему гостиницу им не выделить? Я и сама болею. Почему я должна дышать вот таким воздухом больным? Мне жаль детей. Дети здесь не при чем. Но взрослые должны об этом думать", – возмущается местная жительница.

Еще одна обитательница подъезда тоже обрадовалась, когда больные дети оставили их дом. Женщина считает, что любой чужой человек – источник инфекции. Впрочем, это не помешало ей пообщаться со съемочной группой.

"У меня ребенок – инвалид. Когда чужие люди приезжают в наш подъезд – для меня это всегда опасность любой инфекции. Я не знаю, откуда эти люди, какую они инфекцию с собой несут. Сейчас, к сожалению, очень много страшных инфекций. А моему ребенку нельзя даже температуру допускать", – сетует мать, не сумевшая понять других родителей с больными детьми.

При этом среди жильцов есть и те, кто искренне сочувствует семьям, которых загнали в угол.

"Возмущена, что вот так к детям относятся люди. Причем подписи собирали обманным путем. Больные ВИЧ и то они не изолируются от общества. А здесь дети. Ужасно просто", – негодует пожилая женщина.

Оказалось, что до онкобольных детей старшая по подъезду Елена Аллина боролась с бездомными животными.

"Ей сначала кошки мешали. Она замуровывала их. Весь подъезд знает. Теперь на людей перекинулась", – поясняет соседка.

Сбор подписей вызвал широкий резонанс в обществе. Инициатором выселения детей выступила Елена Аллина, убежденная, что рак передается воздушно-капельным путем. Доводы врачей и хозяйки квартиры, в которой жили дети, на женщину не подействовали. В телефонном разговоре с пранкерами она заявила, что победить онкологию людям мешают инопланетяне.

Поступок женщины, которая выступила против больных детей, ранее осудила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она рассказала, что "не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме".

Прокуратура усмотрела в действиях жильцов дома признаки дискриминации. Столичные прокуроры начали проверку законности этой инициативы.