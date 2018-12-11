Генпрокуратура усмотрела дискриминацию в сборе подписей против онкобольных детей

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Генпрокуратура видит признаки дискриминации в инициативе группы жильцов одного из домов в Москве запретить проживание рядом с ними онкобольных детей. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Сейчас коллеги из Москвы оценивают законность действий инициаторов этой публичной проверки. Пока что предварительно это выглядит как дискриминация этих детей по признаку того, что они больны таким заболеванием", – сказал он на канале ведомства "Эфир".

Куренной отметил, что Генпрокуратура также рассматривает вопрос о целесообразности предостережения управляющей компании, у которой тоже есть доля ответственности в части нарушения прав арендатора и собственника квартир. "Любые основания, которые будут найдены в ходе проверки, они вызовут, конечно же, определенные меры прокурорского реагирования", – заверил он.

Ранее стало известно, что старшая по подъезду многоэтажки на юго-западе Москвы Елена Аллина собирает с местных жителей подписи за выселение из съемной квартиры семей с детьми, больными онкологией.

Женщина убеждена, что рак может передаваться воздушно-капельным путем, поэтому онкобольных детей нужно выселить. Ее поступок вызвал широкий общественный резонанс.

Подопечные медицинского центра Дмитрия Рогачева живут на 9 этаже дома в трех комнатах. Дети прошли через химиотерапию, и сейчас находятся на реабилитации. В перерывах между обследованиями, их вместе с родителями заселяют в эту квартиру, чтобы освободить место в больнице для тех, кому нужна срочная помощь.

Светлана Путинцева – хозяйка квартиры, в которой живут семьи с больными детьми, призналась, что ей знакомы проблемы, с которыми столкнулись ее арендаторы, и не могла им отказать. Женщина подчеркнула, что ее квартиросъемщики – тихие, спокойные люди, которые не хулиганят и не нарушают покой соседей.

По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве началась доследственная проверка. Следователи проведут мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.