Кузнецова осудила инициативу о выселении онкобольных детей

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова осудила инициативу жителей одного из домов на юго-западе Москвы о выселении онкобольных детей. Она рассказала, что "не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме".

"Сначала подумала, что речь идет о помощи! Неужели в XXI веке такое возможно? Сама идея сбора подписей по такому поводу выглядит кощунственно. Это не просто человеческая безграмотность – это черствость, безразличие и невежество", – заявила Кузнецова RT. Она напомнила, что весь цивилизованный мир ищет способы помочь больным детям.

В начале декабря жители жилого дома в Конькове начали сбор подписей за выселение онкологического диспансера, разместившегося в одной из квартир. Руководительница инициативной группы опасается заболеть раком, потому что считает, что болезнь передается воздушно-капельным путем. Онколог Андрей Пылев заявил, что рак может возникнуть по разным причинам, но им точно нельзя заболеть, общаясь с больными пациентами.

Прокуратура усмотрела в действиях жильцов дома признаки дискриминации. Столичные прокуроры начали проверку законности этой инициативы.