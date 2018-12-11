Москвичка рассказала о главном противнике в борьбе с раком

Москвичка рассказала, кто мешает победить рак

Жительница многоэтажки в Конькове Елена Аллина, организовавшая сбор подписей, за выселение онкобольных детей, рассказала, кто мешает победить рак. Женщина убеждена, что действие лекарств от онкологии блокируют пришельцы из космоса, сообщает телеканал Москва 24.

О том, что рак, с которым борются живущие в съемной квартире малыши, заразен Аллина узнала из телепередачи. Теперь она отказывается верить врачам. А вот о причинах развития опасного заболевания женщина поведала позвонившим ей пранкерам.

"НЛО за нами наблюдают. И блокируют действие изобретенного лекарства", – сказала Аллина.

Несмотря на то, что пранкеры первые вспомнили о внеземном разуме, женщина активно ухватилась за их слова. Более того, она рассказала, что инопланетяне не только мешают землянам победить рак, но и стремятся захватить Землю.

Тем временем история с выселением детей не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Общество разделилось на два лагеря: одни доказывают, что заразиться раком нельзя, а другие пытаются понять Аллину.

Часть сторонников женщины утверждают, что фонд, который снял квартиру для больных детей в жилом доме, должен был спросить разрешение у соседей. А некоторые, как и собирательница подписей уверены, что рак – это инфекция. Доводы врачей о том, что на развитие заболевания может повлиять только наследственность, похоже, не способны их переубедить.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК проверяют информацию о сборе подписей против проживания онкобольных детей в одном из домов столицы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.