Москвичка рассказала о главном противнике в борьбе с раком

11 декабря, 12:58
Москвичка рассказала, кто мешает победить рак
Жительница многоэтажки в Конькове Елена Аллина, организовавшая сбор подписей, за выселение онкобольных детей, рассказала, кто мешает победить рак. Женщина убеждена, что действие лекарств от онкологии блокируют пришельцы из космоса, сообщает телеканал Москва 24.
О том, что рак, с которым борются живущие в съемной квартире малыши, заразен Аллина узнала из телепередачи. Теперь она отказывается верить врачам. А вот о причинах развития опасного заболевания женщина поведала позвонившим ей пранкерам.
"НЛО за нами наблюдают. И блокируют действие изобретенного лекарства", – сказала Аллина.
Несмотря на то, что пранкеры первые вспомнили о внеземном разуме, женщина активно ухватилась за их слова. Более того, она рассказала, что инопланетяне не только мешают землянам победить рак, но и стремятся захватить Землю.
Тем временем история с выселением детей не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Общество разделилось на два лагеря: одни доказывают, что заразиться раком нельзя, а другие пытаются понять Аллину.
Часть сторонников женщины утверждают, что фонд, который снял квартиру для больных детей в жилом доме, должен был спросить разрешение у соседей. А некоторые, как и собирательница подписей уверены, что рак – это инфекция. Доводы врачей о том, что на развитие заболевания может повлиять только наследственность, похоже, не способны их переубедить.
Ранее сообщалось, что сотрудники СК проверяют информацию о сборе подписей против проживания онкобольных детей в одном из домов столицы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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