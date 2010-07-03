Соседи жалуются на онкобольных детей из съемной квартиры на юге Москвы

История с выселением онкобольных детей из съемной квартиры на юге Москвы получила продолжение. Жители дома на Пролетарском проспекте жалуются на маленьких соседей и добиваются их выселения.

Родители заявили, что местные жильцы постоянно придумывают новые причины, чтобы выразить свое недовольство.

"Жаловались, что бегают дети, мешают отдыхать соседям. Поставили нам условие, чтобы до семи вечера дети могли играть, а после семи вечера чтобы детей не было видно и слышно", – сказала Светлана Марычева в комментарии телеканалу Москва 24.

Председатель ТСЖ подтвердил, что ему жаловались на якобы шумных детей. К нему пришли соседи сверху и заявили, что из квартир, где живут дети, постоянно доносится шум, и поэтому соседям сложно заснуть.

"Это милиция будет разбираться. Это нарушение порядка, это не моя компетенция", – сказал председатель ТСЖ Евгений Емельянов в беседе с телеканалом Москва 24.

23 сентября должна пройти встреча участкового и владельцев квартир с представителями фонда, который помогает детям. Родители надеются, что после этого разговора они смогут сосредоточиться на борьбе с тяжелой болезнью, а не с соседями.

В конце прошлого года жители района Коньково требовали выселить онкобольных детей из соседней квартиры. Сбор подписей организовала старшая по подъезду Елена Аллина. Она убеждала всех в том, что рак – это инфекция, и передается он воздушно-капельным путем. Часть жильцов была с ней согласна, но многие, включая хозяйку арендуемой квартиры, встали на защиту детей.

Ситуацию с выселением детей, помимо СК и прокуратуры, взяли на контроль в Госдуме. Впоследствии жильцы дома отказались от своих требований выселить семьи. Доследственная проверка подтвердила, что квартиру арендует один из благотворительных фондов Москвы. Организация предоставляет возможность иногородним семьям с онкобольными детьми проживать в Москве во время обследования.

