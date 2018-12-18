Жильцы дома в Конькове передумали выселять онкобольных детей

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Обитатели жилого дома в столичном районе Коньково отказались от своих требований выселить семьи с онкобольными детьми из квартиры на девятом этаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Доследственная проверка подтвердила, что квартиру, вокруг которой разгорелся скандал, арендует один из благотворительных фондов столицы. Организация предоставляет возможность иногородним семьям с детьми проживать в Москве во время прохождения обследования в медицинских учреждениях.

Вместе с сотрудниками прокуратуры следователи встретились с жителями многоэтажки. Они, наряду с врачами и представителями фонда, ответили на все вопросы граждан, которые несколько дней назад собирали подписи за выселение больных детей.

"Жители дома отказались от своих требований о выселении детей, пояснив, что неверно трактовали содержание петиции, и заявили о своих намерениях в дальнейшем оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи", – подчеркнула Иванова.

Сбор подписей организовала старшая по подъезду Елена Аллина. Женщина убеждала людей в том, что рак – это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Часть жильцов поверила словам Аллиной, а некоторые, включая хозяйку арендуемой квартиры, встали на защиту детей.



Возникший общественный резонанс совпал с отъездом одной из проживавших в квартире семей. Как выяснилось позже, люди уехали после окончания лечения. В благотворительном фонде заверили, что освободившееся место займет другая нуждающаяся семья. Кроме того, фонд пообещал впредь предупреждать потенциальных соседей.

Ситуацию с выселением детей, помимо сотрудников СК и прокуратуры, взяли на контроль в Госдуме. Глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что жители дома успели пожалеть о своем решении.

Ранее стало известно, что жильцы еще одного дома собрались выселить семью с онкобольным ребенком. После случившегося правоохранители организовали проверку.