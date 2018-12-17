Семьи с онкобольными детьми в квартире на Каширском шоссе переедут после Нового года

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Семьи с онкобольными детьми в квартире на Каширском шоссе переедут после новогодних праздников. Об этом порталу Москва 24 рассказал председатель благотворительного фонда "Спаси жизнь" (курирует эти семьи) Юлия Ромейко.

"Сейчас в квартире проживают четыре семьи, сегодня одна уедет и еще три семьи останутся. Одна из семей уже больше года здесь живет. Для себя какие-то выводы сделали, больше не будем ругаться с соседями, а сразу чуть ли не объявления вешать, что в подъезде будут больные дети жить, впредь предупреждать будем соседей", – пояснила собеседница портала Москва 24.

По ее словам, сейчас фонд ищет новую квартиру для проживания семей. "Вчера хозяин приезжал, и все-таки после праздников переезжают семьи. Сейчас по объявлениям ищем квартиры, будем риелторов привлекать", – добавила Ромейко.

Напомним, что новый скандал с онкобольными детьми разгорелся на юге столицы. Там жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. При этом соседи отмечают, что к детям у них претензий нет, а вот к собственнику квартиры вопросов много, с ним они и пытаются выяснить отношения. В первую очередь не устраивает то, что квартира постоянно сдается.

Москвичи не хотят жить по соседству с онкобольными детьми

Ранее жильцы многоэтажки в Конькове собирали подписи за выселение из подъезда семей с онкобольными детьми. Инициатором сбора подписей выступила старшая по подъезду Елена Аллина, которая уверена, что рак передается воздушно-капельным путем.