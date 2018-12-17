Семьи с онкобольными детьми в квартире на Каширском шоссе переедут после Нового года

Семьи с онкобольными детьми в квартире на Каширском шоссе переедут после новогодних праздников. Об этом порталу Москва 24 рассказал председатель благотворительного фонда "Спаси жизнь" (курирует эти семьи) Юлия Ромейко.
"Сейчас в квартире проживают четыре семьи, сегодня одна уедет и еще три семьи останутся. Одна из семей уже больше года здесь живет. Для себя какие-то выводы сделали, больше не будем ругаться с соседями, а сразу чуть ли не объявления вешать, что в подъезде будут больные дети жить, впредь предупреждать будем соседей", – пояснила собеседница портала Москва 24.
По ее словам, сейчас фонд ищет новую квартиру для проживания семей. "Вчера хозяин приезжал, и все-таки после праздников переезжают семьи. Сейчас по объявлениям ищем квартиры, будем риелторов привлекать", – добавила Ромейко.
Напомним, что новый скандал с онкобольными детьми разгорелся на юге столицы. Там жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. При этом соседи отмечают, что к детям у них претензий нет, а вот к собственнику квартиры вопросов много, с ним они и пытаются выяснить отношения. В первую очередь не устраивает то, что квартира постоянно сдается.
Москвичи не хотят жить по соседству с онкобольными детьми
Ранее жильцы многоэтажки в Конькове собирали подписи за выселение из подъезда семей с онкобольными детьми. Инициатором сбора подписей выступила старшая по подъезду Елена Аллина, которая уверена, что рак передается воздушно-капельным путем.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.