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17 декабря, 10:28

Еще одну семью с онкобольным ребенком требуют выселить из квартиры

общество недвижимость

17 декабря, 10:28

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Москвичи заявили в полицию на мать ребенка с онкологическим заболеванием

Новый скандал с онкобольными детьми разгорелся на юге столицы. Там жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. Москвичи уже обратились к участковому, сообщает телеканал Москва 24.

Как заявили местные жители, в одной из квартир незаконно проживают приезжие граждане. Сейчас проводится проверка. Родители больных детей опасаются остаться на улице, если фонд, который арендовал им квартиру, не найдет в короткие сроки новую.

"Уезжать нам нельзя, у нас большой риск рецидива, нам вот сделали регистрацию, так что мы почти москвичи, но радоваться рано", – рассказала мать онкобольного ребенка Мария Селезнева.

Соседи отмечают, что к детям у них претензий нет. А вот к собственнику квартиры вопросов много, с ним они и пытаются выяснить отношения. В первую очередь не устраивает то, что квартира постоянно сдается.

По словам жильцов, бронь закончится 19 января, и в квартиру могут въехать новые жильцы. Также соседей не устраивает, что владелец квартиры уходит от налогов.

Ранее жильцы многоэтажки в Конькове собирали подписи за выселение из подъезда семей с онкобольными детьми. Инициатором сбора подписей выступила старшая по подъезду Елена Аллина, которая уверена, что рак передается воздушно-капельным путем.

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общество недвижимость

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