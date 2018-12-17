Еще одну семью с онкобольным ребенком требуют выселить из квартиры

Москвичи заявили в полицию на мать ребенка с онкологическим заболеванием
Новый скандал с онкобольными детьми разгорелся на юге столицы. Там жители многоэтажки не хотят жить по соседству с семьями, которые приехали из других городов на лечение. Москвичи уже обратились к участковому, сообщает телеканал Москва 24.
Как заявили местные жители, в одной из квартир незаконно проживают приезжие граждане. Сейчас проводится проверка. Родители больных детей опасаются остаться на улице, если фонд, который арендовал им квартиру, не найдет в короткие сроки новую.
"Уезжать нам нельзя, у нас большой риск рецидива, нам вот сделали регистрацию, так что мы почти москвичи, но радоваться рано", – рассказала мать онкобольного ребенка Мария Селезнева.
Соседи отмечают, что к детям у них претензий нет. А вот к собственнику квартиры вопросов много, с ним они и пытаются выяснить отношения. В первую очередь не устраивает то, что квартира постоянно сдается.
По словам жильцов, бронь закончится 19 января, и в квартиру могут въехать новые жильцы. Также соседей не устраивает, что владелец квартиры уходит от налогов.
Ранее жильцы многоэтажки в Конькове собирали подписи за выселение из подъезда семей с онкобольными детьми. Инициатором сбора подписей выступила старшая по подъезду Елена Аллина, которая уверена, что рак передается воздушно-капельным путем.
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