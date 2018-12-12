Кто помогает семьям с онкобольными в поисках квартиры

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Практика, когда благотворительный фонд помогает семьям с онкобольными арендовать квартиру в Москве, является обычной. Большинство из тех, кто проходит обследование в столичных медучреждениях, приезжают из регионов. Те дети, которые проходят обследования, не госпитализируются. То есть им надо где-то жить в этот период. Об этом порталу Москва 24 рассказала основатель фонда "Счастливый мир" Александра Славянская.

"Лечение онкобольных детей может длиться несколько лет. Это не аппендицит, когда тебя прооперировали, ты провел две недели в больнице и потом уехал совершенно здоровый. Периоды химиотерапии чередуются с периодами, когда ребенку нужно отдохнуть. Если вы москвич, вы приезжаете к себе домой, если вы не москвич, то никто вас в больнице несколько лет держать не будет. И в итоге вы вынуждены либо отправляться к себе куда-нибудь в Иркутск, что для ребенка после химиотерапии – слабенького, с не восстановившейся кровью – бывает просто физически невозможно. Это огромная проблема для родителей и фондов", – объясняет Александра.

Другая проблема – это часто встречающиеся предрассудки. Арендодатели квартир в Москве и других городах страдают этим ничуть не меньше остальных. Об этом рассказала в эфире радиостанции Москва FM председатель фонда "Настенька" Джамиля Алиева.

Генпрокуратура считает дискриминацией сбор подписей за выселение онкобольных детей

Она также рассказала, что многие семьи, особенно в глубинке, сталкиваясь с онкозаболеванием, не знают, куда обращаться и что делать, поэтому не едут в Москву, где можно получить высококвалифицированную помощь, а обращаются к специалистам на месте. К сожалению, отметила Алиева, многие врачи в регионах не готовы к таким серьезным больным и могут упустить что-то важное. "Поэтому очень важно, чтобы человек, который едет лечиться в Москву, знал, что многие вопросы, в том числе и с проживанием, будут решены", – заключила она.

Громкая история в Конькове прогремела на всю Россию. В пятиэтажке на улице Миклухо-Маклая начали сбор подписей против детей с онкологией, живущих по соседству. Петицию написала жительница дома Елена Аллина. Она считает, что онкология заразна. Ей удалось собрать подписи жильцов пятидесяти квартир. Многие жители, подписавшие петицию, сейчас раскаиваются и винят во всем свою беспокойную соседку.

Ранее в СМИ появилась информация, что семьи с онкобольными детьми съехали из съемной квартиры из-за травли. Однако благотворительный фонд "Подари жизнь" опроверг информацию.

