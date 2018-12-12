Глава комитета ГД взял на контроль ситуацию с выселением онкобольных детей

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Глава думского комитета по охране здоровья, детский хирург Дмитрий Морозов взял на контроль ситуацию с резонансным выселением онкобольных детей в Конькове. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это мой округ. Сейчас у меня уже уехали все на совещание в управу Конькова. Жители сами уже пожалели, что это сделали", – сказал парламентарий.

Сам сбор подписей, который организовала старшая по подъезду Елена Аллина, Морозов назвал безобразием. Он в очередной раз попытался образумить сторонников женщины, заявив, что рак не заразен.

Желание жильцов выселить семьи с детьми, больными онкологией, разделило общество на два лагеря. Одни сочувствуют малышам, а другие либо недовольны тем, что фонд, снявший квартиру для детей, не спросил согласие у соседей, либо уверены, что рак передается воздушно-капельным путем.

Когда история получила огласку, одна из семей покинула квартиру в связи с окончанием лечения. Однако представители фонда "Подари жизнь" заявили, что продолжат снимать помещения для людей, которые приезжают в Москву на различные процедуры.

На новости о выселении онкобольных детей отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление и понадеялся, что люди познакомятся с информацией об онкологии.