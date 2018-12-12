Ситуацию с онкобольными детьми в Конькове прокомментировали в Кремле

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Новости о том, что жители многоэтажки в Конькове собирали подписи за выселение из подъезда семей с онкобольными детьми, являются резонансными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Представитель Кремля отметил, что ситуация, в которую попали люди, не входит в число вопросов, которыми занимается администрация главы государства. "Можем выразить сожаление. Надеемся, что жители познакомятся с информацией об онкологии", – сказал Песков.
Инициатором сбора подписей жильцов выступила старшая по подъезду Елена Аллина. Она считает, что рак передается воздушно-капельным путем. Доводы врачей и хозяйки квартиры, где жили несколько семей, приехавших в Москву на лечение, на женщину не подействовали.
Обитатели дома разделились на два лагеря: одни недоумевают и искренне сочувствуют больным детям, а другие поверили словам Аллиной и боятся инфекций.
Одна из живших в квартире семей, уже выехала из многоэтажки. Представители фонда "Подари жизнь"объяснили, что люди отправились домой в связи с перерывом в лечении. Тем не менее, организация продолжит арендовать квартиру для других семей, нуждающихся в жилье на время процедур в столице.
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