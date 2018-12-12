В фонде рассказали причину отъезда семьи с онкобольным ребенком

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Одна из семей с онкобольным ребенком, которых пытались выселить местные жители, уехала домой для перерыва в лечении, сообщила пресс-служба фонда "Подари жизнь".

"Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что их выписали на перерыв в лечении. Отъезд плановый. Фонд продолжит арендовать эту квартиру, пока хозяйка квартиры будет согласна фонду ее сдавать", – сообщила пресс-секретарь фонда Марина Обухова.

Ранее стало известно, что жительница одного из домов на юго-западе Москвы собирает подписи за выселение из съемной квартиры семей с онкобольными детьми, которую им арендует благотворительный фонд.

Москвичка отправила петицию в Роспотребнадзор, в которой написала, что рак является инфекционным заболеванием. Она считает, что им можно заразиться. На возражения хозяйки квартиры и врачей женщина отказалась реагировать.

Поступок женщины, которая выступила против больных детей, ранее осудила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она рассказала, что "не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме".

Позже стало известно, что Следственный комитет и прокуратура проверят сообщения о попытке выселить семьи с онкобольными детьми.