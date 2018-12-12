В фонде рассказали причину отъезда семьи с онкобольным ребенком

Фото: телеканал Москва 24
Одна из семей с онкобольным ребенком, которых пытались выселить местные жители, уехала домой для перерыва в лечении, сообщила пресс-служба фонда "Подари жизнь".
"Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что их выписали на перерыв в лечении. Отъезд плановый. Фонд продолжит арендовать эту квартиру, пока хозяйка квартиры будет согласна фонду ее сдавать", – сообщила пресс-секретарь фонда Марина Обухова.
Ранее стало известно, что жительница одного из домов на юго-западе Москвы собирает подписи за выселение из съемной квартиры семей с онкобольными детьми, которую им арендует благотворительный фонд.
Москвичка отправила петицию в Роспотребнадзор, в которой написала, что рак является инфекционным заболеванием. Она считает, что им можно заразиться. На возражения хозяйки квартиры и врачей женщина отказалась реагировать.
Поступок женщины, которая выступила против больных детей, ранее осудила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она рассказала, что "не поверила своим глазам, читая сообщения по этой теме".
Позже стало известно, что Следственный комитет и прокуратура проверят сообщения о попытке выселить семьи с онкобольными детьми.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: