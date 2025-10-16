Строительство нового корпуса московской больницы № 52 планируют завершить в течение 2 лет

Строительство нового корпуса Московского клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 планируют завершить в течение двух лет. В современном комплексе врачи смогут оказывать высокотехнологическую помощь, в том числе, по трансплантации органов, кардиологии и нефрологии.

Только за одну смену в новом корпусе смогут принимать тысячу пациентов. Для комфортного пребывания создадут необходимые условия не только для тех, кто проходит лечение, но и для родственников, а также медицинского персонала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.