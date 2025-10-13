Врач Ярцева предупредила о главной опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Врачи фиксируют рост устойчивости населения планеты к антибиотикам, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Почему ученые обеспокоены этими данными, разбиралась Москва 24.

Угроза здоровью мирового населения

Всемирная организация здравоохранения предупредила о резком росте устойчивости инфекций к антибиотикам.

"За период с 2018 по 2023 годы рост устойчивости продемонстрировали более 40% отслеживаемых комбинаций "патоген-антибиотик" при ежегодном увеличении их доли в среднем на 5–15%. Рост резистентности к важнейшим антибиотикам все больше угрожает здоровью мирового населения", – следует из опубликованного 13 октября доклада ВОЗ.

По оценкам ученых, устойчивость к антибиотикам наиболее высока в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Здесь резистентность к препаратам зафиксировали в трети зарегистрированных случаев. В Африке же – в одной пятой.





Тедрос Адханом Гебрейесус генеральный директор ВОЗ Современная медицина не успевает за ростом устойчивости к антибиотикам, и это создает угрозу здоровью каждой семьи во всем мире. Страны совершенствуют системы эпиднадзора за УПП (устойчивостью к противомикробным препаратам. – Прим. ред.), но нам необходимо использовать антибиотики ответственно.

Также в докладе отмечается, что ситуация сужает спектр возможных вариантов лечения, вынуждая врачей прибегать к "антибиотикам последней линии". Так называют препараты, которые применяют, когда другие уже не работают. Кроме того, возрастает глобальная угроза распространения особенно устойчивых бактерий, некоторые из которых являются возбудителями ряда тяжелейших инфекций. Нередко они приводят к сепсису, нарушениям функций органов и смерти, отметили специалисты.

Ранее врач-терапевт ГКБ им. В. М. Буянова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Дедов рассказывал в программе "Доктор 24", что для назначения антибиотиков есть определенные показания. В частности, врач анализирует самочувствие пациента, температуру, рентгенологические и лабораторные показатели, а также насыщение крови кислородом.

При этом заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ "ГП № 2 ДЗМ" Мадина Булатова ранее опровергла миф, что при ОРВИ нужно принимать антибиотики. По ее словам, это вирусная инфекция, а подобные препараты направлены на борьбу с бактериями. Кроме того, антибиотики отрицательно воздействуют на микроорганизмы толстого кишечника, что подавляет собственный иммунитет.

"Оставить следующему поколению антибиотики"

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин подтвердил в разговоре с Москвой 24, что резистентность к антибиотикам стала проблемой практически для всего мира. Устойчивость человека к этим препаратам приводит к удлинению госпитализаций, предупредил он.

Решить проблему могло бы введение специального "паспорта приема антибиотиков", предложил эксперт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Вносить в историю болезни препарат, дозировку, кратность применения. Так мы могли бы понять, сколько антибиотиков человек принимал за свою жизнь или в конкретном промежутке времени.

"Для чего это нужно? Во-первых, чтобы пересмотреть схему приема антибиотиков. Во-вторых, для четкого понимания, что человек, который к нам обращается, – потенциальный переносчик резистентных бактерий. Лично моя задача как клинического фармаколога – оставить следующему поколению те антибиотики, которые мы еще можем сохранить", – объяснил Кондрахин.

По его словам, на резистентность влияет в том числе применение антибактериальных препаратов при производстве пищи, а также бесконтрольный прием антибиотиков теми, кто решил ими воспользоваться при первом недомогании.

"Также немаловажным фактором является миграция населения. Мы прекрасно знаем, что люди могут переезжать из одних городов в другие. В одном городе резистентность своя, в другом – иная. Таким образом, идет изменение резистентного профиля у человека, который переезжает, поэтому может приносить на новую территорию совершенно другие штаммы бактерий", – заключил Кондрахин.

При этом врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 предупредила, что антибиотики зачастую убивают все бактерии, которые встречаются на пути.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Но многие из них – наши помощники, живут на слизистых желудочно-кишечного тракта, во рту, носоглотке, на коже. Если мы будем бесконтрольно пить антибиотики, то станем повреждать собственный организм, в том числе начнем убивать полезные бактерии, которые в этот момент пытаются нам помочь и сами борются с инфекцией.

Обычный пациент не может понять, в каком конкретном случае ему нужен антибиотик. Для этого есть врач, который назначает анализы, изучает симптомы и проводит осмотр. В таком случае антибиотики будут к месту и оправданы для организма, заключила Ярцева.

