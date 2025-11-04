Общественный транспорт в Москве украсили ко Дню народного единства

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

5,5 тысячи автобусов, электробусов и трамваев курсируют по столичным маршрутам с флагами России и гербом Москвы в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, водители данных транспортных средств работают в этот день в парадной форме. Помимо этого, вечером в период с 3 по 5 ноября на электросудах регулярных речных маршрутов будет включена контурная подсветка в цветах флага РФ.

"Поздравляем с Днем народного единства! Мы украшаем городской транспорт, чтобы поддержать торжественную атмосферу столицы в честь государственных праздников", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что парковка в Москве будет бесплатной 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.

Мэр заявлял, что решение касается всех улиц города, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон действия динамического тарифа. Однако парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме.

