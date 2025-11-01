01 ноября, 07:45Спорт
Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве
Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве. Здесь работают 6 кортов. Собираться любителям этого спорта можно дважды в неделю.
Также попробовать свои силы в разных видах спорта можно на фестивале в Гостином Дворе. Для посетителей подготовили турниры по японской игре в снежки, настольному фиджитал-хоккею и другим видам активностей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
