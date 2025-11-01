График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 07:45

Спорт

Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве

Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве

В московском спорткомплексе "Эдельвейс" можно бесплатно освоить бадминтон

Для юных хоккеистов в Москве открылась регистрация на кубок "Золотая шайба"

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по бадминтону

Соревнования по брейк-дансу пройдут в Москве 8 и 9 ноября

Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Жители Москвы могут заниматься спортом в районных парках

Москвичи смогут посетить бесплатные тренировки по бадминтону

Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Москвичи посетили тренировку по бегу в "Лужниках"

Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве. Здесь работают 6 кортов. Собираться любителям этого спорта можно дважды в неделю.

Также попробовать свои силы в разных видах спорта можно на фестивале в Гостином Дворе. Для посетителей подготовили турниры по японской игре в снежки, настольному фиджитал-хоккею и другим видам активностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика