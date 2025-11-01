Бесплатные тренировки по бадминтону стартовали в спорткомплексе "Эдельвейс" в Москве. Здесь работают 6 кортов. Собираться любителям этого спорта можно дважды в неделю.

Также попробовать свои силы в разных видах спорта можно на фестивале в Гостином Дворе. Для посетителей подготовили турниры по японской игре в снежки, настольному фиджитал-хоккею и другим видам активностей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



