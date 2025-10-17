Форма поиска по сайту

17 октября, 08:00

Спорт

Решение суда по российским теннисистам станет прецедентом

Решение суда по российским теннисистам станет прецедентом, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Слова министра стали реакцией на выводы Спортивного арбитражного суда. Он впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса, который ранее отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов. По мнению Дегтярева, спортсмены не несут никакой ответственности ни за отношения между странами, ни за решения правительств.

Издание Forbes снова назвало Криштиану Роналду самым дорогим футболистом в мире. Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" заработал в этом году 280 миллионов долларов. В прошлом году португалец также возглавлял этот рейтинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

