Мать пропавшего в Босфоре пловца рассказала, что планирует повторно обратиться в МИД РФ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в Босфорском проливе, Галина рассказала о намерении повторно обратиться в министерство иностранных дел (МИД) России по вопросу поисков, сообщает РИА Новости.

По словам матери спортсмена, 27 октября она и жена сына прибыли в Турцию для активизации поискового процесса.

Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфорский пролив 25 августа, не прибыв к финишу. При этом организаторы заплыва утверждают, что узнали о происшествии лишь вечером, хотя супруга спортсмена сообщила о его исчезновении днем.

Возможной причиной пропажи пловца могло стать внезапное ухудшение самочувствия во время заплыва. Генконсульство РФ в Стамбуле намеревалось направить официальный запрос турецкой стороне.

Позднее СМИ писали, что Свечников во время соревнования плыл в неправильную сторону. Один из участников заплыва сказал ему об этом, после чего спортсмен жестом показал, что "знает, что делает", и продолжил движение.

Семья Свечникова планировала подать в суд на организаторов соревнований. Мать пловца отмечала, что они "обязаны обеспечивать безопасность". Затем она заявила, что будет требовать компенсации через суд.