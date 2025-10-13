В Павловск вернулась старинная карта, похищенная в годы фашистской оккупации

Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

Старинная карта, похищенная из Дворцовой библиотеки России в Павловске во время фашистской оккупации 1941–1944 годов, вернулась в музей-заповедник благодаря коллекционеру-меценату, сообщила пресс-служба учреждения.

Речь идет о карте Ингерманландии 1676 года. Она была издана в Санкт-Петербурге в 1827 году при жизни вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Карту составил штабс-капитан Военно-топографического депо Бергенгейм на основании подлинных документов XVII века.

В учреждении предполагают, что карта заинтересовала императрицу, так как на ней изображена местность, где через столетие будет основан Павловск.

То, что предмет именно из коллекции музея-заповедника, подтверждается наклеенным на него экслибрисом Библиотеки Павловского дворца. Футляр выполнен в виде книжного переплета.

Старший научный сотрудник музея Ольга Ламеко рассказала, что карта хранилась в библиотеке до начала оккупации. Ее не смогли эвакуировать, а позже она была похищена и вывезена в Германию. Петербуржец Дмитрий Попов узнал, что карта поступила на один из аукционов, выкупил ее и подарил Павловскому дворцу.

"Это первая карта среди украденных из Павловского дворца, которая наконец-то вернулась домой. Для нас это большое событие", – подчеркнула Ламеко.

Меценату выразили благодарность за возвращение экспоната. Главный хранитель музея Алексей Гузанов поделился, что карта значилась под номером 1072 в "Сводном каталоге музейных предметов, утраченных и похищенных во время Великой Отечественно войны".

"То есть, этот пункт теперь можно вычеркнуть, и это значит, что мы на один шаг ближе к воссозданию исторической коллекции Павловского дворца в полном виде", – заключил Гузанов.

Дворцово-парковый ансамбль Павловска был создан в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII – начала XIX века и является памятником культурного наследия под защитой ЮНЕСКО. После того как Павел I вступил на престол в 1796 году, Павловск стал императорской резиденцией.

В июне 1918 года Павловский дворец и парк преобразовали в государственный музей, а в 2020 году он перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия его учредителя осуществляет Минкультуры России. В 2027 году музей-заповедник отметит 250-летие.

