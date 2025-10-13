Посмертная маска Высоцкого выставлена на аукцион в Монако

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/hermitagefineart

Посмертная маска советского поэта и актера Владимира Высоцкого из поместья Марины Влади выставлена на торги, которые пройдут 21 октября в Монако. Об этом сказано на сайте Hermitage Fine Art.

Слепок создан еще в 1980 году под контролем Влади. Этот предмет является первым из трех бронзовых масок, которые были отлиты по гипсовой форме после смерти артиста.

На выставленный на торгах экземпляр были нанесены инициалы вдовы Высоцкого и год изготовления маски. Стоимость экспоната, по подсчетам Hermitage Fine Art, составляет 100–120 тысяч евро.

Оригинальную гипсовую маску создал советский скульптор Юрий Васильев, который также изготовил слепок левой руки Высоцкого.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к творчеству Высоцкого. В частности, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин знаком с работами поэта и не раз бывал в Театре на Таганке в Москве, в котором тот выступал. Кроме того, президент был на просмотре фильма про артиста "Спасибо, что живой".

