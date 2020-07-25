Сын Высоцкого объяснил изменение памятника артисту

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Новый вид памятника Владимиру Высоцкому, который установлен на Ваганьковском кладбище, отображает образ, который изначально задумал скульптор Александром Рукавишниковым и утвержден семьей артиста, сообщил сын автора-исполнителя Никита Высоцкий.

"Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам – техническим и идеологическим – в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный", – сказал Никита Высоцкий ТАСС.

Он отметил, что памятник будет стоять еще долго, к нему будут приходить люди, которые не видели прошлого варианта, однако они будут видеть тот образ, который хотела видеть семья на могиле Высоцкого.

Автор памятника Александр Рукавишников поменял выражение бронзового лица поэта. Раньше на нем были сомкнутые губы, а глаза смотрели в пространство чуть выше головы взрослого человека. Сейчас рот на памятнике открыт, а выражение лица напоминает то, каким оно было у актера в роли Жеглова.

Скульптор объяснил, что теперь все сделано так, как и было задумано с самого начала. По его словам, это одобрили и сыновья, и друзья Высоцкого.

