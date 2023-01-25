В Кремле рассказали об отношении к творчеству Владимира Высоцкого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Владимир Путин знаком с творчеством поэта Владимира Высоцкого и не раз бывал в театре на Таганке в Москве, в котором тот выступал, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом на вопрос, как сегодня в Кремле оценивают фигуру артиста, Песков ответил, что это вряд ли является темой для брифинга.

"Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и Музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого "Спасибо, что живой". Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

25 января Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Поэт, актер, автор прозаических текстов и сценариев умер в 1980 году в возрасте 42 лет.

Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров ХХ века. К такому выводу несколько лет назад пришли специалисты ВЦИОМ. За Высоцкого проголосовали 28% участников опроса. Лидером рейтинга стал космонавт Юрий Гагарин. Он набрал 44% голосов.

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