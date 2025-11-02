"Новости дня": в Дорогомилове открылась детская поликлиника № 30 после реконструкции

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 05:30

В районе Дорогомилово после реконструкции открылась детская поликлиника № 30 на Поклонной улице. Здание полностью перестроили в соответствии с московским стандартом, заменив оборудование и коммуникации.

Здесь работают 70 врачей, обслуживающих более 13 тысяч маленьких пациентов. Также открылась обновленная взрослая поликлиника на Верхней Красносельской улице. Диспансеризацию теперь можно пройти на одном этаже менее чем за час.

Подробнее – в программе "Новости дня".

медицинагородвидео

