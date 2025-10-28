Форма поиска по сайту

28 октября, 07:45

Мэр Москвы

Собянин: за пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник

За пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На днях после реконструкции открыли сразу три поликлиники в Дорогомилове, Красносельском и Москворечье-Сабурове. Теперь каждая соответствует новому московскому стандарту.

Специалисты обновили фасады и благоустроили территории. Амбулатории оснастили новейшем оборудованием: от офтальмологического до систем аудиологического скрининга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквымедицинагородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

