Собянин: за пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник

За пять лет в Москве обновлено и построено более 340 зданий поликлиник, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На днях после реконструкции открыли сразу три поликлиники в Дорогомилове, Красносельском и Москворечье-Сабурове. Теперь каждая соответствует новому московскому стандарту.

Специалисты обновили фасады и благоустроили территории. Амбулатории оснастили новейшем оборудованием: от офтальмологического до систем аудиологического скрининга.

