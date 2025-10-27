Форма поиска по сайту

27 октября, 07:15

Платформа "Электронный дом" подключена к более чем 99% многоквартирных домов Москвы

Столичные жители активно используют цифровые сервисы для решения бытовых вопросов. К платформе "Электронный дом" подключено более чем 99% многоквартирных домов Москвы.

Сервис позволяет проводить общие собрания собственников в онлайн-формате. "Электронный дом" также позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и отслеживать ход ремонтных работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологиигородвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаИван Пашков

