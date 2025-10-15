Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

В Москве новый многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52 планируют достроить уже в 2027 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

В будущем комплекс позволит расширить возможности врачей одного из ведущих стационаров столицы. В десятиэтажном здании предусмотрено все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включая самые сложные направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.