Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году
В Москве новый многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52 планируют достроить уже в 2027 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.
В будущем комплекс позволит расширить возможности врачей одного из ведущих стационаров столицы. В десятиэтажном здании предусмотрено все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включая самые сложные направления.
