Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового комплекса больницы № 52 в Москве

Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

"Новости дня": мэр Москвы рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице

Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы

Собянин: 235 тыс москвичей переселяются или переехали в квартиры по реновации

В Москве новый многопрофильный комплекс городской клинической больницы № 52 планируют достроить уже в 2027 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

В будущем комплекс позволит расширить возможности врачей одного из ведущих стационаров столицы. В десятиэтажном здании предусмотрено все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включая самые сложные направления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМария АнтроповаАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика