27 октября, 22:15

Город

Три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Одна детская и две взрослые поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве в районах Дорогомилово, Красносельский и Москворечье-Сабурово. Все объекты обновлены по единому столичному стандарту. Они получили новые фасады, современное оборудование, расширенные кабинеты и удобную навигацию.

В частности, в детской поликлинике № 30 на улице Поклонной увеличили число педиатрических кабинетов с 7 до 12. Также там создали отдельный вход для инфекционных больных, колясочную и игровые зоны для детей. Взрослые поликлиники получили современные диагностические кабинеты, включая кабинет охраны зрения, а также комфортные зоны ожидания и улучшенную инфраструктуру на прилегающих территориях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

