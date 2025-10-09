Форма поиска по сайту

09 октября, 07:45

Третий сезон программы профориентации начался в столичном центре "Профессии будущего"

Третий сезон программы профориентации начался в столичном центре "Профессии будущего"

В московском центре "Профессии будущего" начался третий сезон программы профориентации для школьников. В этом году ее пройдут 75 тысяч учащихся, а к проекту скоро присоединятся ученики 10-х классов, как сообщила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова.

На площадке центра каждый девятиклассник может посетить интерактивную экскурсию и познакомиться с востребованными профессиями с помощью инновационных сервисов. Ключевой этап программы – профориентационное тестирование, после которого школьников приглашают на индивидуальные консультации с карьерными наставниками для построения персональной модели успеха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

