16 октября, 11:30

Технологии

Москва представила ИИ-комплекс для диагностики рака кожи на форуме "Биопром" в Геленджике

ИИ-комплекс для диагностики рака кожи, созданный столичными медиками, впервые показали на международном форуме "Биопром" в Геленджике. Его и другие инновационные проекты представили на стенде "Создано московскими врачами", рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что город инвестирует значительные ресурсы, чтобы Москва входила в число мировых лидеров по внедрению технологий в клиническую практику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинатехнологиигородвидеоИван Евдокимов

