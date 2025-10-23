"Новости дня": в Москве появится многопрофильный корпус больницы имени Ворохобова

В Москве появится многопрофильный корпус больницы имени Л. А. Ворохобова. Новая клиника будет оснащена современным оборудованием, технологичными операционными и цифровыми аппаратами для точной диагностики и эффективного лечения.

Строительство ведется в рамках адресно-инвестиционной программы Москвы. За 3 года в столице планируют ввести более тысячи социальных объектов, включая 52 медицинских учреждения.

Подробнее – в программе "Новости дня".