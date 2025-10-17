Педиатр Мескина: маленькие дети могут болеть до 15 раз в год

Фото: 123RF.com/yacobchuk

Дети могут болеть до 15 раз в год, когда начинают ходить в детский сад, рассказала Москве 24 врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Она отметила, что это является естественной ситуацией. Подростки в возрасте 12–13 лет, в свою очередь, так болеть не должны, поскольку накопили иммунитет к различным инфекциям. Для них нормой будет болеть около 4 раз в год.

Врач добавила, что важнее не то, как часто болеет ребенок, а то, формируются ли после болезни устойчивые нарушения состояния здоровья, например хронический тонзиллит или отит.

"Одно дело, если был насморк и температура, другое, когда у ребенка пневмония 3 раза в год. Опять же бронхоспазмы у детей до 6 лет – естественная ситуация, а у тех, кто старше, возможно, имеется аллергическая предрасположенность", – объяснила Мескина.

В последнем случае педиатр может отправить сдавать анализы и к другим специалистам, таким как иммунолог, аллерголог или ЛОР. Если ничего серьезного не обнаружилось, но ребенок продолжает часто болеть, врачи могут назначить бактериальные лизаты.

Эксперт отметила, что их польза доказана, в том числе для пациентов с бронхиальной астмой. Их назначают курсами между острыми периодами болезни и зачастую совмещают с приемом пробиотиков для поддержания микрофлоры.





Елена Мескина врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Чтобы ребенок меньше болел, важно не испытывать судьбу и не гулять с ним в местах массового скопления людей в периоды разгара инфекционных заболеваний. Дети, особенно которые часто болеют, тут же подхватывают любой вирус.

Она также посоветовала отказаться от промывания носа здоровому ребенку, поскольку из-за этого смывается микрофлора в носу и горле. Одна из ее функций – защита от попадания патогенов.

