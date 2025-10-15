В ГД предупредили об опасности "ветряночных вечеринок"

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в разговоре с ТАСС назвал "ветряночные вечеринки" бессмысленными и даже опасными для здоровья.

Под "ветряночными вечеринками" подразумевается практика, когда здоровых детей приводят в гости к ребенку с ветрянкой, чтобы они вместе переболели данной инфекцией еще в раннем возрасте. Эта тенденция стала популярной в РФ в последние годы.

"Лучше пускай все идет своим чередом, и если суждено ребенку заболеть в коллективе, то он заболеет", – отметил Леонов.

Парламентарий объяснил, что дети, посетив "ветряночную вечеринку", будут распространять заболевание среди других граждан. Это будет способствовать увеличению количества людей, которые могут заразиться ветряной оспой. В связи с этим Леонов призвал не прибегать к подобным практикам.

Ранее СМИ сообщили о всплеске заболеваемости ветрянкой в России. В частности, жители Башкирии, Татарстана, Краснодарского края и других регионов жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках.

Эксперты назвали причиной ухудшения эпидемиологической обстановки нехватку вакцины. Однако Росздравнадзор сообщил, что более 357 тысяч упаковок вакцин было введено с начала года в гражданский оборот для профилактики ветряной оспы. Это на 30% превышает показатель за весь 2024 год.

Остатки вакцины в обороте составляют 231 тысячу упаковок. В ведомстве также опровергли информацию об исключении вакцинации от ветряной оспы из Национального календаря профилактических прививок.

