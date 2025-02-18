Врач Вознесенский предупредил о смертельной опасности "ветряночных вечеринок"

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Ветряная оспа протекает легко далеко не у всех детей, поэтому родителям не стоит намеренно заражать их этим вирусом. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в РФ набирают популярность "ветряночные вечеринки". Родители приводят на них детей, чтобы специально заразить их ветряной оспой от заболевшего. В частности, подобные мероприятия популярны в Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областях. По данным канала, тенденция может быть связана с перебоями поставок вакцин от этого заболевания.

Вознесенский пояснил, что ветрянку вызывает вирус герпеса III типа и далеко не у всех детей болезнь протекает легко.



Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Возможны осложнения вплоть до развития энцефалита – воспаления головного мозга, что может привести к тяжелым случаям и в итоге даже к летальному исходу. Это фактически русская рулетка: повезет или нет.

"Даже после того, как ветрянка закончилась, вирус герпеса остается в организме на всю оставшуюся жизнь. И спустя годы, иногда даже десятилетия, может проявиться развитием опоясывающего лишая. И это уже серьезная проблема, с которой нужно будет лечиться не только у инфекциониста, но и у невролога", – предупредил эксперт.

Специалист назвал ветряночные вечеринки "определенным анахронизмом" и порекомендовал все же выбирать вакцинацию, чтобы защитить ребенка от вышеперечисленных проблем.

Ранее детский хирург Максим Сергиенко объяснил, почему опасно расчесывать высыпания при ветрянке. Таким образом, в организм может попасть инфекция, что чревато развитием тяжелых ветряночных абсцессов и флегмон, которые могут обернуться фатальными последствиями.

