Хирург рассказал об опасности использования зеленки при ветрянке

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Детский хирург Максим Сергиенко рассказал, что использование зеленки для лечения сыпи при ветряной оспе может замаскировать воспаление кожи у ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, при расчесывании папул и пузырьков может попасть инфекция. Врач отметил, что это может привести к развитию тяжелых ветряночных абсцессов и флегмон, которые быстро прогрессируют и могут обернуться фатальными последствиями.

"Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан зеленкой, то это просто не видно, потому что все зеленое", – пояснил Сергиенко.

Хирург рекомендовал обрабатывать пораженные участки кожи болтушкой с цинком. Также, по его словам, можно принять внутрь антигистаминные препараты.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок перечислил болезни, которыми можно заразиться в бассейне. В их числе – герпес, гепатит А, ветрянка, а также ротавирус и энтеровирус.

По словам эксперта, возбудители распространенных кожных заболеваний могут выживать, даже несмотря на то что вода хлорированная.

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